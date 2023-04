Bimbo morto a scuola per un malore: cinque persone indagate (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, cinque persone nell’inchiesta sulla morte del bambino di otto anni dopo un malore avvertito nella palestra della sua scuola, a Sant’Antonio Abate (Napoli). Si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un atto dovuto per consentire le nomine di periti di parte in vista dell’autopsia della vittima. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’attenzione della procura si è concentrata, per motivi diversi, su un pediatra e su quattro appartenenti all’organico della scuola. Il primo avrebbe visitato negli ultimi tempi il bambino, senza rilevare segni di un’ipotetica disfunzione o malformazione cardiaca; il personale della scuola dovrebbe invece chiarire i motivi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo,nell’inchiesta sulla morte del bambino di otto anni dopo unavvertito nella palestra della sua, a Sant’Antonio Abate (Napoli). Si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un atto dovuto per consentire le nomine di periti di parte in vista dell’autopsia della vittima. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’attenzione della procura si è concentrata, per motivi diversi, su un pediatra e su quattro appartenenti all’organico della. Il primo avrebbe visitato negli ultimi tempi il bambino, senza rilevare segni di un’ipotetica disfunzione o malformazione cardiaca; il personale delladovrebbe invece chiarire i motivi ...

