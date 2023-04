Biglietto unico a 49 euro al mese per il trasporto pubblico | la Germania dà il via al Deutschland Ticket Critiche dai Länder

(Di domenica 2 aprile 2023) Inil Bundesrat, il secondo ramo del Parlamento, ha dato il definitivo via libera aldei trasporti valido su tutto il territorio nazionale a 49al. Il nuovosi aggancia all’esperimento fatto nel 2022 con la tariffa a 9per tre mesi e promette di rivoluzionare il. La vendita inizierà lunedì 3 aprile, anche attraverso i canali commerciali delle ferrovie, ma diverse aziende municipali dei trasporti, certe dell’approvazione definitiva, avevano già cominciato ad accettare preordini. Sarà essenzialmente un abbonamento in forma digitale, scaricabile sul cellulare, che si prolunga automaticamente, ma disdettabile mensilmente. Da quest’estate sarà offerto anche come carta con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Biglietto unico a 49 euro al mese per il trasporto pubblico, la Germania dà il via al Deutschland Ticket. Critiche… - RadioamatorePN : ? Un unico biglietto ti apre le porte a 4 entusiasmanti eventi: Radioamatore Tech Expo, Alto Adriatico Motori D'Epo… - Gabgar71 : @macheoooh38 E' l'unico motivo per cui ho preso il biglietto: il prossimo quarto di champions che vedo dal vivo sarà tra 10 anni...forse... - carminemegna : @luigi_lb7 Dai loro qlch maglia gratis , qlch biglietto c affare… e vediamo… che vergogna. Un anno unico in quasi 100 anni - Ttorbellamonaca : Ultimissimi posti rimasti per... ???? ??'E?O?IO?E ?E? ??I?? ???? ??Domenica 2 aprile ore 17 Info ?… -

...spazio di cultura di Cavallermaggiore tramite un progetto europeo di cui Cordata FOR è l'... UTILITA' Il programma del festival si consulta su https://cordatafor.com/istantaneaintero a 8 ......475 stanze " di cui 264 completamente tematizzate - Gardaland Resort detiene il primato come... Gardaland Resort incentiva fortemente l'acquisto on line dela data fissa per rispondere ...Il prezzo delè stato fissato a 5 euro per tutti i settori. Mister Giuseppe Saladino per ... Nell'anticipo vittoria interna del fanalino di coda Cerva a discapito del Cirò Marina. Per i ...

Biglietto unico a 49 euro al mese per il trasporto pubblico, la Germania dà il via al Deutschland Ticket Il Fatto Quotidiano

Si prevede buon afflusso di presenze sulla montagna nella prossima settimana. Piacciono molto le passeggiate, il trekking e le attività all’aria aperta .Non sarà semplice perché i ragazzi del grande ex dell’incontro, coach Maurizio Surico, occupano il quinto posto in classifica e hanno armi in tutti i reparti per poter far male alla Virtus. I pesaresi ...