Biglietti per Napoli-Milan di Champions League: sta succedendo in questo momento! (Di domenica 2 aprile 2023) Ieri il Napoli ha comunicato che nella giornata di oggi saranno messi in vendita per i tifosi del Napoli 180 Biglietti di Distinti Superiori e 1517 di Curve Superiori per il match di Champions League tra gli azzurri ed il Milan. Stamattina alle 8:15 del mattino già oltre quattromila persone persone sono in fila sulla piattaforma TicketOne per provare ad acquistare un tagliando per il match. Sabato 1 aprile AGGIORNAMENTO ORE 18.41 – La SSC Napoli comunica che, per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, domani saranno messi in vendita 1180 Biglietti di Distinti Superiori e 1517 di Curve Superiori. Lunedì, invece, i ...

