Biden dice no a Re Carlo: chi prende il posto del presidente Usa (Di domenica 2 aprile 2023) Joe Biden non parteciperà all'incoronazione di re Carlo il 6 maggio a Londra. Il presidente degli Stati Uniti ha impegni già presi e non si allontanerà da Washington. Alla cerimonia che si svolgerà nell'Abbazia di Westminster parteciperà invece la First Lady Jill Biden e una delegazione degli Usa. Karen Pierce, l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti e Buckingham Palace, hanno avuto nei giorni scorsi colloqui "cordiali e diplomatici" con la Casa Bianca riguardo l'incoronazione, secondo quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, ma gli assistenti di Biden avrebbero detto che il presidente aveva impegni precedenti. Un'assenza destinata a pesare, soprattutto perché finora nessuno degli altri Capi di Stato invitati ha dato forfait all'incoronazione del successore della regina ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Joenon parteciperà all'incoronazione di reil 6 maggio a Londra. Ildegli Stati Uniti ha impegni già presi e non si allontanerà da Washington. Alla cerimonia che si svolgerà nell'Abbazia di Westminster parteciperà invece la First Lady Jille una delegazione degli Usa. Karen Pierce, l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti e Buckingham Palace, hanno avuto nei giorni scorsi colloqui "cordiali e diplomatici" con la Casa Bianca riguardo l'incoronazione, secondo quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, ma gli assistenti diavrebbero detto che ilaveva impegni precedenti. Un'assenza destinata a pesare, soprattutto perché finora nessuno degli altri Capi di Stato invitati ha dato forfait all'incoronazione del successore della regina ...

