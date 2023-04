Bezzecchi vince in Argentina e guida Mondiale, tripletta Ducati (Di domenica 2 aprile 2023) TERMAS DE RIO HONDO (Argentina) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi ha vinto il GP d'Argentina, seconda prova del motoMondiale, guidando la gara sul bagnato dall'inizio alla fine. Si tratta della prima vittoria in Motogp per il 24enne pilota emiliano, che balza anche in testa al Mondiale con 9 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (50 a 41), scivolato a 8 giri dalla fine mentre era secondo e finito fuori dalla zona punti. Sul podio anche il francese Johann Zarco, secondo a 4?085 e terzo Alex Marquez a 4?681, a completare la tripletta Ducati. Ai piedi del podio la Yamaha di Franco Morbidelli, quinto Jorge Martin, sesto Jack Miller, settimo il francese Fabio Quartararo, ottavo Luca Marini, nono Alex Rins e decimo l'italiano Fabio Di Giannantonio. “Sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) TERMAS DE RIO HONDO () (ITALPRESS) – Marcoha vinto il GP d', seconda prova del motondo la gara sul bagnato dall'inizio alla fine. Si tratta della prima vittoria in Motogp per il 24enne pilota emiliano, che balza anche in testa alcon 9 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (50 a 41), scivolato a 8 giri dalla fine mentre era secondo e finito fuori dalla zona punti. Sul podio anche il francese Johann Zarco, secondo a 4?085 e terzo Alex Marquez a 4?681, a completare la. Ai piedi del podio la Yamaha di Franco Morbidelli, quinto Jorge Martin, sesto Jack Miller, settimo il francese Fabio Quartararo, ottavo Luca Marini, nono Alex Rins e decimo l'italiano Fabio Di Giannantonio. “Sono ...

