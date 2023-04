Bernardeschi in gol da calcio d’angolo: la prodezza dell’ex Juve | VIDEO (Di domenica 2 aprile 2023) Federico Bernadeschi continua a regalare spettacolo in MLS, si tratta di un calciatore strepitoso dal punto di vista tecnico ed in grado di fare la differenza. L’ex Juventus è stato protagonista di un gol di altissimo livello, nell’ultima partita di campionato contro Charlotte. Partita dai due volti per Toronto, strepitosa nel primo tempo e deludente nella ripresa. Partenza sprint di Bernardeschi e compagni, l’ex Juventus sblocca il risultato dopo 6 minuti con una prodezza direttamente da calcio d’angolo. Al 44? il raddoppio di Bradley. Nella ripresa Charlotte entra in partita e trova due gol con Bender Ben e Jozwiak per il definitivo 2-2. Toronto si porta a 7 punti in classifica, al nono posto. La nota positiva è sicuramente Federico Bernardeschi, ma la squadra dovrà ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Federico Bernadeschi continua a regalare spettacolo in MLS, si tratta di un calciatore strepitoso dal punto di vista tecnico ed in grado di fare la differenza. L’exntus è stato protagonista di un gol di altissimo livello, nell’ultima partita di campionato contro Charlotte. Partita dai due volti per Toronto, strepitosa nel primo tempo e deludente nella ripresa. Partenza sprint die compagni, l’exntus sblocca il risultato dopo 6 minuti con unadirettamente da. Al 44? il raddoppio di Bradley. Nella ripresa Charlotte entra in partita e trova due gol con Bender Ben e Jozwiak per il definitivo 2-2. Toronto si porta a 7 punti in classifica, al nono posto. La nota positiva è sicuramente Federico, ma la squadra dovrà ...

