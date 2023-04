(Di domenica 2 aprile 2023) L’attuale presidente del Monza e storico presidente del Milan Silvioha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera trae Milan che ha segnato i primi anni della sua presidenza rossonera, quando gli azzurri di Maradona sfidavano i rossoneri degli olandesi. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:: “Mipensando aldi” Ripensando a-Milan mi vengono in mente tanti ricordi, tante emozioni. Su tutte, miancora a pensare all’applauso che il meravigliosodici tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Berlusconi: “Se ripenso al pubblico di Napoli mi commuovo”, poi da brividi su Maradona! -

'Ogni volta chea quel botto mi dico: ammazza che c... che ho avuto', diceva spesso ...anche su carta stampata e pure come consigliere di politici (soprattutto di sinistra egli ...'Ogni volta chea quel botto mi dico: ammazza che c... che ho avuto', diceva spesso ...anche su carta stampata e pure come consigliere di politici (soprattutto di sinistra egli ...'Ogni volta chea quel botto mi dico: ammazza che c... che ho avuto', diceva spesso ...anche su carta stampata e pure come consigliere di politici (soprattutto di sinistra egli ...