Berlusconi: «Maradona al Milan? Gli avremmo evitato alcuni errori, ma le bandiere non si spostano» (Di domenica 2 aprile 2023) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al presidente del Monza, Silvio Berlusconi. Parla del Milan, del Napoli e anche di Maradona. Sullo sfondo Napoli-Milan del 1988, lo scontro diretto del suo primo scudetto. Berlusconi ricorda quel giorno. «Mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Virdis e Van Basten, ma anche un meraviglioso gol di Maradona su punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare». Maradona raccontò di aver parlato con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al presidente del Monza, Silvio. Parla del, del Napoli e anche di. Sullo sfondo Napoli-del 1988, lo scontro diretto del suo primo scudetto.ricorda quel giorno. «Mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Virdis e Van Basten, ma anche un meraviglioso gol disu punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare».raccontò di aver parlato con ...

