Berlusconi: «Kvara è più completo di Leao. Il Napoli sarà un avversario durissimo per il Milan» (Di domenica 2 aprile 2023) Silvio Berlusconi parla di Maradona, Monza, Milan e Napoli in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il presidente del Monza ricorda quando fu vicinissimo a portare Maradona in rossonero ma poi, d’accordo con Diego, decise di non chiudere la pratica. Le bandiere non si spostano, sarebbe stato profondamente ingiusto, dichiara alla rosea, e Maradona era d’accordo con questa valutazione. Nell’intervista c’è spazio anche per il Napoli di Luciano Spalletti. A Berlusconi viene chiesto se c’è un giocatore in squadra che apprezza più degli altri, che avrebbe voluto in una delle rose del suo Milan. Berlusconi risponde: «Giocatori come Kvaratskhelia oppure Osimhen ben figurerebbero in qualunque squadra al mondo. In questo senso l’infortunio di Osimhen è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Silvioparla di Maradona, Monza,in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il presidente del Monza ricorda quando fu vicinissimo a portare Maradona in rossonero ma poi, d’accordo con Diego, decise di non chiudere la pratica. Le bandiere non si spostano, sarebbe stato profondamente ingiusto, dichiara alla rosea, e Maradona era d’accordo con questa valutazione. Nell’intervista c’è spazio anche per ildi Luciano Spalletti. Aviene chiesto se c’è un giocatore in squadra che apprezza più degli altri, che avrebbe voluto in una delle rose del suorisponde: «Giocatori cometskhelia oppure Osimhen ben figurerebbero in qualunque squadra al mondo. In questo senso l’infortunio di Osimhen è ...

