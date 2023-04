Berlusconi: «Haaland o Mbappé li porterei al Milan… Pioli? Non posso dare consigli» (Di domenica 2 aprile 2023) Silvio Berlusconi, presidente del Monza e tifoso del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport Silvio Berlusconi, presidente del Monza e tifoso del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: SFIDE CON IL NAPOLI – «Tanti ricordi, tante emozioni. Su tutte, mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Virdis e Van Basten, ma anche un meraviglioso gol di Maradona su punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare». CONFERMEREBBE Pioli – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Silvio, presidente del Monza e tifoso del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport Silvio, presidente del Monza e tifoso del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: SFIDE CON IL NAPOLI – «Tanti ricordi, tante emozioni. Su tutte, mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita nondimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Virdis e Van Basten, ma anche un meraviglioso gol di Maradona su punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare». CONFERMEREBBE– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Berlusconi presenta Napoli-Milan: ‘Che rimpianto Maradona! Sogno Haaland e Mbappé e su Leao vs Kvara…’: Napoli-Mila… - cmdotcom : #Berlusconi presenta #Napoli-#Milan: ‘Che rimpianto #Maradona! Sogno #Haaland e #Mbappé e su #Leao vs #Kvara…’ - serieAnews_com : ??? #Berlusconi sul #Milan: 'In quello attuale porterei #Haaland o #Mbappé. Non sono in condizione di dare consigli… - gazz_rossonera : Berlusconi: “Rimpianto Maradona, sogno Mbappè e Haaland al Milan” - SSCNapoliFeed : Berlusconi: 'Rimpianto Maradona, sogno Mbappè e Haaland al Milan' -