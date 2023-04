(Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa dii fiori. Io li amo, ma più diamo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi, noho sbagliato; vi saluto e vi!". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia Silvio, allegando una fotografia che lo ritrae sorridente nel mezzo di un prato fiorito di tulipani.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Berlusconi e la battuta sui social: 'Vi tulipano. Scusate, vi abbraccio tutti' - fisco24_info : Berlusconi e la battuta sui social: 'Vi tulipano. Scusate, vi abbraccio tutti': (Adnkronos) - 'Domenica della Palme… - wikiduepar16389 : @elio_vito @berlusconi Bella battuta.. simile a quelle della Pascale - DavideM50036489 : @elio_vito @berlusconi Tenendo conto che l'ultima battuta poi ha avuto effetto più che un pesce un ballon d'essai - Gianchi60 : @elio_vito @berlusconi Ha fatto la battuta le primo di aprile. Mah. -

Che poco prima si era lasciato andare in quella che è una sorta di: 'Bevete il vino ... con buona pace di quelli che dicono che il vino fa male - dice il numero due di Silvio- Noi ......agli Interni e all'Economia con Bobo Maroni e Giulio Tremonti nei governi di Silvioe ... E,per, verrebbe da dire che la Liguria è così all'avanguardia " ci sono Regioni dove ...... ma tante battute: 'Lui sembra burbero, ma è uno che sa stare allae con me e Premier si ... Erano gli anni in cui anche, che pure non ha mai amato il basket, si infatuò del coach: '...

Berlusconi e la battuta sui social: "Vi tulipano. Scusate, vi abbraccio ... Il Tirreno

(Adnkronos) – “Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guarda ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...