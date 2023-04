Berlusconi | “Calcio italiano? Gap difficile da colmare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Silvio Berlusconi: 'Io, il Milan e il rimpianto Maradona' #NapoliMilan - milansette : Berlusconi: 'Haaland o Mbappe al Milan? Sono il presente e il futuro del calcio' - azisaz : RT @Gazzetta_it: Intervista esclusiva a Silvio Berlusconi: 'Io, il Milan e il rimpianto Maradona' #NapoliMilan - mkidj : RT @Gazzetta_it: Intervista esclusiva a Silvio Berlusconi: 'Io, il Milan e il rimpianto Maradona' #NapoliMilan - milansette : Berlusconi: 'Haaland o Mbappe al Milan? Sono il presente e il futuro del calcio' -

Questa sera Napoli - Milan. L'ex presidente: "l nostro sport in ripresa ma servono stadi ...Non segue più ilEro abbonato a Sky e a Dazn. Ho disdetto quando ho cominciato a sentire i ... Nessuno di noi immaginava la carriera in tv al fianco di Silvio. Faceva il piazzista di ...È chiaro, la famiglia più importante sono gli Agnelli per il tempo, ma i grandi sono stati i Moratti e Silvio, il suo Milan ha vinto tutto e di più". Qual era il rapporto trae ...

Calcio, Berlusconi: "Maradona è un mio rimpianto" La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Silvio Berlusconi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sulla possibilità di vedere Erling Haaland o Kylian Mbappé al Milan ...