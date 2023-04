Beppe Sala | ' A Schlein dico che il Pd non deve parlare di alleanze ma parlare ai cittadini'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Sala: «Questo è un governo che ci vuole portare indietro, vedo rischio fascista» - ultimora_pol : Beppe #Sala: 'Questo è un governo che ci vuole riportare indietro. Un’idiozia questa del forestierismo linguistico,… - giuseppepetroce : RT @Corriere: Sala: «Questo è un governo che ci vuole portare indietro, vedo rischio fascista» - Auro_gaaa : RT @ultimora_pol: Beppe #Sala: 'Questo è un governo che ci vuole riportare indietro. Un’idiozia questa del forestierismo linguistico, multa… - Antimbecilli : Beppe Sala dall'Annunziata: «Questo è un governo che ci vuole portare indietro. Sul fascismo rischio omissioni, com… -

Dal sindaco di Milanoparole di grande stima e apertura verso la nuova segretaria del Pd Elly Schjlein , che da outsider ha ha vinto le primarie democratiche su Bonaccini ma che adesso sta lavorando per una ..., ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più , su Rai tre, nella puntata del 2 aprile non risparmia critiche alla neo segretaria del Pd e al partito. 'Il mio dubbio è chi la sta aiutando ...... 'No, uccisi perché antifascisti' 25 aprile, combatterò contro rimozione della nostra storia Secondo il sindaco di Milano, non bisogna evocare il rischio del fascismo ma 'senz'altro - ha ...

Beppe Sala dall'Annunziata: «Questo è un governo che ci vuole portare indietro. Sul fascismo rischio omissioni, combatterò» Corriere Milano

Beppe Sala attacca il governo di centrodestra, accusandolo di "voler portare indietro il Paese". Il sindaco di Milano punta il dito contro lo stop alle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoria ...Il sindaco di Milano Beppe Sala parole di grande stima e apertura verso la nuova segretaria del Pd Elly Schjlein ...