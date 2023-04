Beppe Fiorello, la sua reazione dopo l’eliminazione di Samu da Amici (Di domenica 2 aprile 2023) Nella terza puntata di Amici di Maria 22 sono finiti al ballottaggio Samu Segreto e Wax. Ad uscire è stato il ballerino e tra i primi a fare i complimenti a Samu è stato Beppe Fiorello. Il regista su Instagram ha anche annunciato che Samu sarà con lui nel tour promozionale di Stranizza d’Amuri, il bellissimo film di cui il 18enne è protagonista. “Che gioia rivederti Samu! Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema, ti porterò a farti ascoltare e vedere l’affetto che ti stanno riservando! Bentornato! Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora ... Leggi su biccy (Di domenica 2 aprile 2023) Nella terza puntata didi Maria 22 sono finiti al ballottaggioSegreto e Wax. Ad uscire è stato il ballerino e tra i primi a fare i complimenti aè stato. Il regista su Instagram ha anche annunciato chesarà con lui nel tour promozionale di Stranizza d’Amuri, il bellissimo film di cui il 18enne è protagonista. “Che gioia rivederti! Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema, ti porterò a farti ascoltare e vedere l’affetto che ti stanno riservando! Bentornato! Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anchea salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora ...

