Benvenuti nel nuovo dis-ordine mondiale: Giorgia Meloni ha un problema con Pechino (Di domenica 2 aprile 2023) Tra qualche settimana, l’Italia dovrà cominciare a interrogarsi se lasciare, o togliere, il cuneo che, sulla Cina, aveva infilato fra sé e l’Occidente, firmando, il 23 marzo 2019, tre memorandum d’intesa destinati, nelle intenzioni, a migliorare le relazioni economico-commerciali italo-cinesi. Poi, vennero la pandemia e la guerra in Ucraina, cambiarono i governi e i contesti. I memorandum, su Belt & Road Initiative, cioè la Nuova Via della Seta, e-commerce e startup, sono validi per cinque anni e vengono automaticamente prorogati, salvo che una parte vi ponga termine dandone preavviso scritto di almeno tre mesi all’altra. Il Governo Meloni deve dunque decidere, entro fine anno, che fare. Nel 2019, a firmare le intese furono l’allora vice-premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il presidente della Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Tra qualche settimana, l’Italia dovrà cominciare a interrogarsi se lasciare, o togliere, il cuneo che, sulla Cina, aveva infilato fra sé e l’Occidente, firmando, il 23 marzo 2019, tre memorandum d’intesa destinati, nelle intenzioni, a migliorare le relazioni economico-commerciali italo-cinesi. Poi, vennero la pandemia e la guerra in Ucraina, cambiarono i governi e i contesti. I memorandum, su Belt & Road Initiative, cioè la Nuova Via della Seta, e-commerce e startup, sono validi per cinque anni e vengono automaticamente prorogati, salvo che una parte vi ponga termine dandone preavviso scritto di almeno tre mesi all’altra. Il Governodeve dunque decidere, entro fine anno, che fare. Nel 2019, a firmare le intese furono l’allora vice-premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il presidente della Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlackChilean : Non ho la minima idea di chi siano codesti due giovini a rischio è tipo la seconda volta che seguo il serale ma leg… - DanCoop80059329 : @lvogruppo Benvenuti nel 'fantastico mondo alla rovescia'... ancora per poco, però?? - micluc4 : RT @occhigreen99: benvenuti nel paradiso angelico #amici22 - MikiG78 : RT @ilbiancio90: No ma tranquillo Mancio, lascia a casa Fagio, Loca, Gatti e Kean a casa, poi lamentati per bene. Benvenuti nel multiverso… - ilbiancio90 : No ma tranquillo Mancio, lascia a casa Fagio, Loca, Gatti e Kean a casa, poi lamentati per bene. Benvenuti nel multiverso ???????? -