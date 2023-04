Benevento, la soddisfazione di Fdi per la presentazione del libro di Tatarella (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Fratelli d’Italia Sannio sulla conferenza di presentazione del libro di Pinuccio Tatarella, tenutasi presso la Rocca dei Rettori. Si è svolta sabato 1 aprile, nella cornice della Rocca dei Rettori di Benevento la presentazione del libro ‘La destra verso il futuro’, inedito di Pinuccio Tatarella. Un incontro che ha avuto il merito di aver non solo riassemblato diverse generazioni di destra sannita ma anche quello di aver acceso i riflettori su temi importanti e di grande attualità. Una kermesse tutt’altro che scontata e banale se solo si pensa che la moderazione è stata affidata a Teresa Meccariello, nota storica voce femminile dell’ area e già candidata alla Camera con Fdi nel lontano 2013. A dare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Fratelli d’Italia Sannio sulla conferenza dideldi Pinuccio, tenutasi presso la Rocca dei Rettori. Si è svolta sabato 1 aprile, nella cornice della Rocca dei Rettori diladel‘La destra verso il futuro’, inedito di Pinuccio. Un incontro che ha avuto il merito di aver non solo riassemblato diverse generazioni di destra sannita ma anche quello di aver acceso i riflettori su temi importanti e di grande attualità. Una kermesse tutt’altro che scontata e banale se solo si pensa che la moderazione è stata affidata a Teresa Meccariello, nota storica voce femminile dell’ area e già candidata alla Camera con Fdi nel lontano 2013. A dare ...

