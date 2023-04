Benedizione dei ramoscelli d’ulivo: mons. Accrocca esorta alla fede (FOTO) (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo Apostolo si è tenuta la Benedizione dei rami di ulivo, con la quale si è entrati nel cuore della Settimana Santa, fondamentale momento della vita religiosa della Cristianità. Seguendo la narrazione dei Vangeli canonici nel ricordo dell’ingresso in Gerusalemme di Gesù Cristo, accolto con gioia dalla folla che sventolava le palme, la Chiesa si prepara alla Passione. In Cattedrale l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca ha presieduto poi la Santa Messa. C’è stata quindi la processione che segna l’apertura dei riti della Settimana Santa con le palme per commemorare l’incontro con il popolo a Gerusalemme e la Santa Messa della Domenica di Passione è stata vissuta con molta intensità dai ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo Apostolo si è tenuta ladei rami di ulivo, con la quale si è entrati nel cuore della Settimana Santa, fondamentale momento della vita religiosa della Cristianità. Seguendo la narrazione dei Vangeli canonici nel ricordo dell’ingresso in Gerusalemme di Gesù Cristo, accolto con gioia dfolla che sventolava le palme, la Chiesa si preparaPassione. In Cattedrale l’arcivescovo metropolita di Benevento. Feliceha presieduto poi la Santa Messa. C’è stata quindi la processione che segna l’apertura dei riti della Settimana Santa con le palme per commemorare l’incontro con il popolo a Gerusalemme e la Santa Messa della Domenica di Passione è stata vissuta con molta intensità dai ...

