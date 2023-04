Beatrice Valli, ancora problemi a pochi giorni dal parto: “Vertigini da nove mesi” (Di domenica 2 aprile 2023) È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di Beatrice Valli, che diventerà a breve mamma per la quarta volta di una bambina, la terza frutto dell’amore con Marco Fantini, conosciuto in occasione della loro comune partecipazione a Uomini e donne, dove lui era tronista e lei corteggiatrice (lei ha avuto Alessandro, il suo primogenito, da una precedente relazione). Come ogni influencer che si rispetti, lei ha fatto il possibile per aggiornare i suoi follower sull’andamento della gravidanza, che si è rivelata più difficile rispetto alle precedenti. La 28enne non nasconde di essere stanca, soprattutto perché il peso del pancione si fa sentire, ma anche perché non sono mancati i malesseri nel corso dei nove mesi. È stata lei stessa a parlare di un disturbo che sta condizionando la sua quotidianità ... Leggi su diredonna (Di domenica 2 aprile 2023) È iniziato il conto alla rovescia in vista deldi, che diventerà a breve mamma per la quarta volta di una bambina, la terza frutto dell’amore con Marco Fantini, conosciuto in occasione della loro comune partecipazione a Uomini e donne, dove lui era tronista e lei corteggiatrice (lei ha avuto Alessandro, il suo primogenito, da una precedente relazione). Come ogni influencer che si rispetti, lei ha fatto il possibile per aggiornare i suoi follower sull’andamento della gravidanza, che si è rivelata più difficile rispetto alle precedenti. La 28enne non nasconde di essere stanca, soprattutto perché il peso del pancione si fa sentire, ma anche perché non sono mancati i malesseri nel corso dei. È stata lei stessa a parlare di un disturbo che sta condizionando la sua quotidianità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : [Trending now] Mentre #BeatriceValli non ha né confermato né smentito la quarta gravidanza, sempre più indizi confe… - paoloangeloRF : Da Rihanna a Diletta Leotta, ecco chi diventerà mamma nei prossimi mesi - illolaiglileSu : RT @___pantarei___: Comunque carola è stato amore a prima vista come corteggiatrice per me. Un po come la cammarota, Beatrice valli, nicole… - annakiara119 : RT @___pantarei___: Comunque carola è stato amore a prima vista come corteggiatrice per me. Un po come la cammarota, Beatrice valli, nicole… - AbbadessaLucia : RT @___pantarei___: Comunque carola è stato amore a prima vista come corteggiatrice per me. Un po come la cammarota, Beatrice valli, nicole… -