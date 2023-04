Batosta sui tuoi infissi e sulla caldaia col nuovo decreto del Governo | Le vie d’uscita

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 2 aprile 2023) Tutto si complica per i lavori sued. Vediamo i nuovi problemi e le vie. Sostituire glidi casa o laè un notevole esborso per la famiglia. Prima di una spesa del genere si valuta il proprio budget e si cerca di capire se ce la si può permettere o se è meglio aspettare. IlConte aveva abituato gli italiani a bonus importanti e con l’arrivo dei governi Draghi e Meloni tutto sta cambiando.in arrivo per caldaie e– ilovetrading.itLa Camera dei Deputati ha votato la legge di conversione delCessioni. La legge 11 del 2023 sancisce come scadenza per lo sconto in fattura il 16 febbraio. Tutti i contratti che prevedono uno sconto in fattura dopo tale data sarebbero non ...