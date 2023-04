Basket, Serie A2 2022/2023: Treviglio vince in casa di Baltur Cento, bene Cremona e Cantù (Di domenica 2 aprile 2023) Treviglio vince ed è primo con 8 punti nella classifica della Serie A2 2022/2023 di Basket. I lombardi hanno sconfitto 88-77 Baltur Cento conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Successi anche per Cremona e Cantù, rispettivamente contro Forlì (60-64) e Pistoia (60-65). Nelle sfide tra settimo e dodicesimo posto, invece, Basket Torino si impone 89-92 ai vantaggi in casa della Fortitudo Bologna, mentre Udine vince sul terreno di casa contro l’Assigeco Piacenza sul 90-80. Successi esterni per Agrigento e Latina nei match tra 13esimo e 18esimo posto: i siciliani hanno battuto 79-84 Chiusi, mentre i laziali si sono imposti 69-73 a Rimini. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023)ed è primo con 8 punti nella classifica dellaA2di. I lombardi hanno sconfitto 88-77conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Successi anche per, rispettivamente contro Forlì (60-64) e Pistoia (60-65). Nelle sfide tra settimo e dodicesimo posto, invece,Torino si impone 89-92 ai vantaggi indella Fortitudo Bologna, mentre Udinesul terreno dicontro l’Assigeco Piacenza sul 90-80. Successi esterni per Agrigento e Latina nei match tra 13esimo e 18esimo posto: i siciliani hanno battuto 79-84 Chiusi, mentre i laziali si sono imposti 69-73 a Rimini. ...

