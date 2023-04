Basket | Serie A | Bologna e Milano perdono | Tortona ringrazia Colpo Verona su Sassari

(Di domenica 2 aprile 2023) Ventiquattresima giornata di puro caos inA, in vetta come in coda. Le sconfitte di Virtuse Olimpiascuotono l’ambiente, il successo di Reggio Emilia su Scafati all’overtime riapre tutte le discussioni su una salvezza la cui lotta appare sempre più incomprensibile. Andiamo però con ordine. BERTRAM-HAPPY CASA BRINDISI 81-77 Demonte Harper, da ex, fa l’ex e riesce a metteresui binari giusti. Partita, questa, che inizia con un 10-0 della Bertram che rende possibile il parziale che manda i bianconeri sin sul 20-12 prima del 22-17 dopo 10?. Parziale restituito in modo simmetrico dalla squadra pugliese, che ha in Burnell il grande protagonista fino al 39-39 dell’intervallo. I padroni di casa, però, non fanno mistero di voler rendere il pubblico del PalaFerraris felice: ...

Con questo successo sono certe la partecipazione ai play off e allaB Elite che inizierà dall'annata sportiva 2023/24. Inoltre i Raggisolaris allungano il vantaggio su Fabriano, ora di sei ...Gli highlights e le azioni salienti dell'incontro tra Reggio Emilia e Scafati, match valido per la 24esima giornata dellaA12022/2023 e terminata per 78 - 70 in favore dei padroni di casa. Dopo i 5 minuti di overtime, gli emiliani si sono assicurati il terzo successo nelle ultime quattro partite giocate e ...Gli highlights di Verona - Sassari , match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato didiA 2022/2023 , in cui la squadra padrona di casa si è imposta in rimonta sulla compagine sarda mediante il punteggio di 87 - 74. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori ...

Milano e Bologna si fermano, Sassari stoppata. Tortona respinge Brindisi La Gazzetta dello Sport

Dopo un attenta analisi della stagione il coach ha rassegnato le dimissioni per motivi strettamente personali. Seppur rammaricati della decisione la società ha accettato la scelta fatta . Coach Castra ...