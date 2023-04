Barella | tutto fumo niente arrosto Tante parole in campo | pochi fatti

(Di domenica 2 aprile 2023) Nicolòè stato uno dei peggiori indella partita dell’Inter contro la Fiorentina. Non conta il palo preso nel secondo tempo con un tiro al volo, sono da sottolineare l’atteggiamento e i continui errori palla al piede. ATTEGGIAMENTO – Nicolònon è forse il centrocampista che si pensava fosse. L’involuzione del calciatore dell’Inter dal post-Mondiale è netta e non accenna ad avere una fine. Anche con la Fiorentina il numero 23 è stato uno dei peggiori in, risultando addirittura irrinell’atteggiamento e negli errori commessi. Solo l’80.4% di precisione nei passaggi per un centrocampista dalle sue doti, un tiro in porta finito sul palo che è stato il suo unico sussulto nel buio più totale. Il contributo diè estemporaneo, mai ...

Vincono i viola con un gol di testa di Bonaventura. Match stregato per i nerazzurri: un palo non basta Sconfitta per l'Inter nella 28^ giornata di Serie A. La Fiorentina si impone al Meazza con un col ...Una rete del centrocampista al 53' vale la quinta vittoria di fila per i viola di Italiano. Inzaghi invece al quarto ko nelle ultime cinque ...