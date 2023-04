Barcellona | Piqué sul ritorno di Messi | 'Forzare può essere controproducente'

(Di domenica 2 aprile 2023) Gerard, ex giocatore deloggi volto principale della Kings League in Spagna, ha voluto dire la sua in un'intervista...

Gerard, ex difensore e capitano del, ha parlato durante una lunga intervista al canale Twitch Juantes Gerard, ex difensore e capitano del, ha parlato durante una lunga ...Intervistato dal giornalista Gerard Romero, l'ex bandiera delha commentato così le parole del vicepresidente Yuste su Messi: "Lo conosco. È una persona meravigliosa che ti dirà sempre quello che vuoi sentirti dire". L'ex difensore però ci va cauto su ...Commenta per primo Lunga intervista al canale Twitch Juantes da parte di Gerard, ex difensore del, che ha raccontato un po' di aneddoti sul suo passato: 'Odiavo le partite delle 16:15. Ti facevano viaggiare il giorno prima e non potevi fare un pisolino. Quando ...