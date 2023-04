Barcaccia imbrattata, la furia dei romani: "Una vergogna" (Di domenica 2 aprile 2023) "E' una vergogna", così i romani che assistono alla pulizia della Barcaccia dopo il blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) "E' una", così iche assistono alla pulizia delladopo il blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : La copertura mediatica da parte del @TgLa7 sulla Fontana della Barcaccia imbrattata a Piazza di Spagna è meraviglio… - ilPontormo : RT @dantegiumanini: Arriva la risposta della ?@ellyesse?, scontata .. Non condivide ma li giustifica E incolpa il governo ?@GiorgiaMeloni?… - contini_r : RT @ricpuglisi: La copertura mediatica da parte del @TgLa7 sulla Fontana della Barcaccia imbrattata a Piazza di Spagna è meravigliosamente… - contini_r : RT @Libero_official: #Barcaccia imbrattata a #Roma, #EllySchlein: 'Non condivido il metodo. Ma guardate il dito, non la luna'. La sconcerta… - Nicola23453287 : RT @Libero_official: #Barcaccia imbrattata a #Roma, #EllySchlein: 'Non condivido il metodo. Ma guardate il dito, non la luna'. La sconcerta… -