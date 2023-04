Banche sempre più sotto attacco: nuove truffe sono in agguato (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Le truffe e gli attacchi hacker legati alle più importanti Banche italiane sono una minaccia da non sottovalutare per i risparmiatori e per i correntisti. Anche in questo inizio di primavera, molti utenti denunciano tentativi di raggiro pericolosi, tentativi di raggiro che hanno origine da una mail o da un semplice SMS. Banche, anche nel 2023 proseguono le truffe online Le truffe per i correntisti ed i risparmiatori d’Italia partono proprio da un messaggio. sotto falso nome di una una delle principali Banche della nazione (Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL, ecc) i malintenzionati propongono agli utenti accrediti immediati sui conti corrente. Gli utenti, attirati dalla promessa di accrediti su carta di debito o carta di ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Lee gli attacchi hacker legati alle più importantiitalianeuna minaccia da nonvalutare per i risparmiatori e per i correntisti. Anche in questo inizio di primavera, molti utenti denunciano tentativi di raggiro pericolosi, tentativi di raggiro che hanno origine da una mail o da un semplice SMS., anche nel 2023 proseguono leonline Leper i correntisti ed i risparmiatori d’Italia partono proprio da un messaggio.falso nome di una una delle principalidella nazione (Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL, ecc) i malintenzionati propongono agli utenti accrediti immediati sui conti corrente. Gli utenti, attirati dalla promessa di accrediti su carta di debito o carta di ...

