Banche, depositi in fuga e perdite latenti: nel mirino ora finisce Charles Schwab Bank (Di domenica 2 aprile 2023) Deflussi di depositi da inizio anno al ritmo di venti miliardi al mese e minusvalenze latenti sul portafoglio titoli per circa 20 miliardi: così il mercato torna a preoccuparsi sulle Banche Usa Leggi su ilsole24ore (Di domenica 2 aprile 2023) Deflussi dida inizio anno al ritmo di venti miliardi al mese e minusvalenzesul portafoglio titoli per circa 20 miliardi: così il mercato torna a preoccuparsi sulleUsa

