Bambino trovato morto nella bocca di un alligatore | era sparito dopo l’omicidio della madre Accusato il padre

(Di domenica 2 aprile 2023) Undi appena due anni, scomparso da alcuni giorni, è statodi un. Il piccolo si chiamava Taylor Mosley ed era stato dato per dispersoche la polizia avevail cadavere, la 20enne Pashun Jeffery, nel loro appartamento in Florida. La polizia ha detto che la donna è stata accoltellata numerose volte. Erano stati i familiari a chiedere al padrone di casa di controllare l’appartamento, insospettiti dal fatto che non riuscissero più a contattare la famiglia dallo scorso mercoledì. Il piccolo era a quasi 16 chilometri da casa, nelle vicinanze di un lago nel Dell Holmes Park. Ildel, Thomas Mosley, è statodi ...

Undi due anni scomparso giovedì scorso in Florida è statomorto nella bocca di un alligatore, il rettile è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia . Lo riporta Sky news Usa.

Pagina inizialemondocreatura: 4/1/2023 alle 20:39da: Christophe Jossmanè divisoL'epatite nei bambini ha sconcertato i ricercatori di tutto il mondo.