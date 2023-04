Bagno di folla per Papa Francesco alla Messa delle Palme (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Si riprende da dove eravamo rimasti: Papa Francesco sorride, gira tra la folla, ringrazia delle preghiere, denuncia la cultura dello scarto e ammette di avere egli stesso bisogno di essere accarezzato da Dio. Aperti i riti della Settimana Santa, la più importante del calendario liturgico e per certi versi anche la più faticosa. Oggi si celebra la Messa della Domenica delle Palme, con la lunga liturgia della benedizione dei rami d'olivo e la lettura della Passione secondo Matteo. L'arrivo sulla Papamobile Il Pontefice entra in Piazza sulla jeep bianca usata in queste occasioni, appare sorridente e saluta la folla: sono presenti diverse decine di migliaia di persone; alla fine secondo la Gendarmeria saranno ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Si riprende da dove eravamo rimasti:sorride, gira tra la, ringraziapreghiere, denuncia la cultura dello scarto e ammette di avere egli stesso bisogno di essere accarezzato da Dio. Aperti i riti della Settimana Santa, la più importante del calendario liturgico e per certi versi anche la più faticosa. Oggi si celebra ladella Domenica, con la lunga liturgia della benedizione dei rami d'olivo e la lettura della Passione secondo Matteo. L'arrivo sullamobile Il Pontefice entra in Piazza sulla jeep bianca usata in queste occasioni, appare sorridente e saluta la: sono presenti diverse decine di migliaia di persone;fine secondo la Gendarmeria saranno ...

