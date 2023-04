Bagarre Champions League: la Roma supera la Samp e aggancia l’Inter (Di domenica 2 aprile 2023) E’ sempre più Bagarre per la zona Champions, la 28ª giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per la corsa al quarto posto. Scatto importante della Roma, sempre più una candidata alla qualificazione. Sconfitta a testa alta della Sampdoria, la gara per la squadra di Stankovic è stata condizionata dall’espulsione di Murillo. La Roma si schiera con El Shaarawy, Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham, i blucerchiati rispondono con Cuisance e Leris dietro Gabbiadini. La prima grande occasione è per i giallorossi, Llorente svetta di testa e Ravaglia ci arriva con la punta delle dita. I giallorossi aumentano il ritmo, prima il palo ferma i padroni di casa, poi Ravaglia blocca Zalewski e Pellegrini. Nella ripresa la gara svolta, Murillo lascia la sua squadra in 10 per doppia ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) E’ sempre piùper la zona, la 28ª giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per la corsa al quarto posto. Scatto importante della, sempre più una candidata alla qualificazione. Sconfitta a testa alta delladoria, la gara per la squadra di Stankovic è stata condizionata dall’espulsione di Murillo. Lasi schiera con El Shaarawy, Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham, i blucerchiati rispondono con Cuisance e Leris dietro Gabbiadini. La prima grande occasione è per i giallorossi, Llorente svetta di testa e Ravaglia ci arriva con la punta delle dita. I giallorossi aumentano il ritmo, prima il palo ferma i padroni di casa, poi Ravaglia blocca Zalewski e Pellegrini. Nella ripresa la gara svolta, Murillo lascia la sua squadra in 10 per doppia ...

