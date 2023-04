Bacoli | stamattina sulle spiagge l’abbattimento dei cancelli

Lo scrive sui sociale Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di, cheera alla riapertura del cantiere per la nuova stazione i cui lavori erano fermi dal 2012. "Stiamo voltando pagina ...I comuni interessati Il sisma è stato localizzato a 3 km da, 5 km da Monte di Procida, 6 km ... alle ore 7:46 disisma di magnitudo 2.2 in Calabria, con epicentro a San Sosti, in ...Lo scrive sui sociale Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di, cheera alla riapertura del cantiere per la nuova stazione i cui lavori erano fermi dal 2012. "Stiamo voltando pagina ...

"Via i cancelli dalle spiagge! Il mare di Bacoli deve essere libero, per tutti. Abbiamo ordinato l’abbattimento immediato di tutte le grate, le recinzioni e le catene che ostruiscono l’accesso libero ...La rivoluzione di Bacoli. Sl via l'abbattimento di cancelli, grate e recinzioni: "Ostruiscono l’accesso libero al mare" ...