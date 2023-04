Autostrade, non ci sarà più il limite a 130km/h: ecco dove, l’ipotesi (Di domenica 2 aprile 2023) . Svolta in Italia: in alcuni punti di Autostrade, potrebbe essere ritirato il limite di velocità a 130 km/h. In tal senso, molti automobilisti potrebbero spingere le loro autovetture fino a 150 km/h. Se da una parte c’è la necessità di rendere più veloci le nostre Autostrade, dall’altra una simile formula deve anche calcolare anche i parametri della sicurezza stradale. Dimensione che oggi, almeno in Italia, lascia a desiderare, considerato il gran numero di incidenti sui quelle tratte stradali. Basta limite di 130 km/h sulle Autostrade? L’idea proverrebbe dal Ministero delle Infrastrutture, trovando nel ministro Matteo Salvini uno dei più accesi sostenitori di una simile proposta politica. L’iniziativa prevedrebbe una revisione dell’attuale Codice della Strada, con i limiti di velocità che verrebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) . Svolta in Italia: in alcuni punti di, potrebbe essere ritirato ildi velocità a 130 km/h. In tal senso, molti automobilisti potrebbero spingere le loro autovetture fino a 150 km/h. Se da una parte c’è la necessità di rendere più veloci le nostre, dall’altra una simile formula deve anche calcolare anche i parametri della sicurezza stradale. Dimensione che oggi, almeno in Italia, lascia a desiderare, considerato il gran numero di incidenti sui quelle tratte stradali. Bastadi 130 km/h sulle? L’idea proverrebbe dal Ministero delle Infrastrutture, trovando nel ministro Matteo Salvini uno dei più accesi sostenitori di una simile proposta politica. L’iniziativa prevedrebbe una revisione dell’attuale Codice della Strada, con i limiti di velocità che verrebbero ...

