Autismo, Sergio Mattarella all'inaugurazione di PizzAut a Monza: "Tutti devono potersi realizzare" (Di domenica 2 aprile 2023) Leggi Anche Autismo, studio italiano: scoperto un nuovo gene responsabile 'Riconoscenza sincera per Nico Acampora' Il Capo dello Stato ha poi sottolineato il senso di questa iniziativa rendendo ancora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) Leggi Anche, studio italiano: scoperto un nuovo gene responsabile 'Riconoscenza sincera per Nico Acampora' Il Capo dello Stato ha poi sottolineato il senso di questa iniziativa rendendo ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - carlamartamari : RT @Agenzia_Ansa: Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarel… - DomenicoLeccese : GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO Con intervento Presidente Sergio MATTARELLA - MicheleVesch : RT @Agenzia_Ansa: Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarel… - diego_vnxn : RT @Agenzia_Ansa: Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarel… -