Autismo: Oggi 2 aprile una giornata dedicata alla consapevolezza sulla patologia

Cos'è l'Autismo e come si manifesta? L'Autismo (dal greco αὐτός, aütós – stesso) fa parte dei disturbi del neurosviluppo. Di recente si parla di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) per riferirsi a disabilità dello sviluppo neurologico che hanno come denominatore comune delle caratteristiche comportamentali. Questo spettro di patologia mostra modelli ripetitivi di comportamento ed attività, interessi ristretti.

