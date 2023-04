Autismo, nella giornata mondiale l’ennesima promessa di Festa sul Centro di Avellino (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Da quando sono diventato sindaco della mia città ho sempre ritenuto fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena, soddisfacente e non isolata”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in occasione, della giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo “Sulla scorta di questa convinzione- prosegue- ho lavorato con concretezza, attenzione e serietà affinché il Centro di contrada Serroni a rione Valle potesse essere completato, aperto e destinato a tutte le persone con disturbi nello spettro autistico. E dopo 20 anni stiamo per scrivere la parola fine a questa lunghissima attesa e dare un futuro migliore a tutte le famiglie di questi ragazzi. Abbiamo ultimato i lavori, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Da quando sono diventato sindaco della mia città ho sempre ritenuto fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena, soddisfacente e non isolata”. Così il sindaco di, Gianluca, in occasione, delladella consapevolezza sull’“Sulla scorta di questa convinzione- prosegue- ho lavorato con concretezza, attenzione e serietà affinché ildi contrada Serroni a rione Valle potesse essere completato, aperto e destinato a tutte le persone con disturbi nello spettro autistico. E dopo 20 anni stiamo per scrivere la parola fine a questa lunghissima attesa e dare un futuro migliore a tutte le famiglie di questi ragazzi. Abbiamo ultimato i lavori, ...

