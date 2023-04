Autismo, Mattarella: 'Tutti devono potersi realizzare' (Di domenica 2 aprile 2023) - 'Presidente sei uno di noi'. Così lo staff e i ragazzi autistici di PizzAut che oggi a Monza inaugura il secondo ristorante dove lavorano giovani affetti da Autismo. Il presidente: 'PizzAut non è ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 aprile 2023) - 'Presidente sei uno di noi'. Così lo staff e i ragazzi autistici di PizzAut che oggi a Monza inaugura il secondo ristorante dove lavorano giovani affetti da. Il presidente: 'PizzAut non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - repubblica : Giornata autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza. Il fondatore Nico Acampora: 'Per i nostri ragazzi una gioia… - LaStampa : Giornata sull’autismo, Mattarella all’inaugurazione del ristorante PizzAut a Monza. I ragazzi: “Presidente sei uno… - fanbarbaradurso : RT @carmelitadurso: Grazie presidente ?? #GiornataMondialeAutismo - leon_mazz : RT @Agenzia_Ansa: Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarel… -