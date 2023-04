Autismo | Mattarella da PizzAut | Sono uno di voi | per me è un complimento

(Di domenica 2 aprile 2023) «uno di voi. Questo per me è un». Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergioha ringraziato ragazze e ragazzi conche lavorano ae che con il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la n… - repubblica : Giornata dell'autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza, c'è anche Elio con il figlio: 'Sono uno di voi, tutti d… - Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - aleniggaz : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la nuova sede… - Silvy651 : RT @mlombardo81: Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo , all’inaugurazione della sede di “… -

Elio e il figlio Dante, affetto da, si sono avvicinati al presidente che non ha mancato di complimentarsi con il ragazzo per la scelta della felpa: 'Pikachu è una ottima scelta'.Stefano Belisari, del gruppo musicale italiano 'Elio e le storie tese' ringrazia il presidente della Repubblica Sergioche ha inaugurato il ristorante PizzAut a Monza, dove lavorano ...MONZA " In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull', è stato inaugurato a Monza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio, il secondo ristorante PizzAut gestito da ragazzi autistici. Si tratta di una nuova tappa del ...

Giornata autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza: "Sono uno di voi". E c'è anche Elio con suo figlio Dan… La Repubblica

Mattarella a Monza per l’inaugurazione di PizzAut, ristorante gestito da ragazzi autistici: "Tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare".Link Embed https://video.repubblica.it/edizione/milano/autismo-il-presidente-mattarella-scherza-con-il-figlio-di-elio-pikachu-e-una-ottima-scelta/441655/442620 Copia Copia Autismo, il presidente Matta ...