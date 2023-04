Autismo | Mattarella con i ragazzi di PizzAut | sono uno di voi

(Di domenica 2 aprile 2023) C'è Andrea, che ha imparato apposta a suonare col violino l'Inno alla Gioia; c'è Beatrice, che pur essendo ipovedente ha disegnato un ritratto del presidente; c'è Simone, che si è laureato pochi giorni fa in Economia; c'è Lorenzo, che in pochi secondi sa dire il giorno della settimana di qualunque data, anche quello della nascita di Sergio. È con loro che il presidente della Repubblica ha deciso di celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull': "uno di noi", gli gridano, e lui risponde: "Per me è un complimento,uno di voi".Dopo lo storico locale di Cascina de' Pecchi, alla periferia di Monza viene inaugurata oggi la seconda sede di, la pizzeria gestita daautistici. Grazie al lavoro e alla passione di Nico Acampora, che ...

Il Presidente, in occasione della "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'", è stato ospite a Monza di "PizzAut", un innovativo modello di inclusione sociale nato per offrire ai ragazzi ...Beatrice Tassone, 18enne di Cologno Monzese, albina e autistica, è una delle due persone che ieri hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato di fronte a. Com'è stato vivere un momento così importante "Ho provato una fortissima emozione e penso che per il presidente sia stato lo stesso, quando gli ho consegnato il ritratto che ho realizzato ...In occasione della Giornata mondiale sull'il presidente della Repubblica Sergioha partecipato all'inaugurazione di PizzAut a Monza, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica. Applausi e cori per il ...

Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. E mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto recarsi a PizzAut, per ..."Ognuno deve avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare". I ragazzi gli dedicano una pizza "Articolo1" fatta con prodotti provenienti dalle terre liberate dalla mafia ...