Autismo, Mattarella «apre» la nuova sede di PizzAut: «Presidente, sei uno di noi» (Di domenica 2 aprile 2023) Nico Acampora e i suoi ragazzi inaugurano la nuova sede di PizzAut a Monza, nella Giornata mondiale dell’Autismo, insieme con il Presidente Sergio Mattarella. La «Pizza Articolo 1» dedicata alla Costituzione: «L’Italia è una Repubblica fondata anche sul nostro lavoro» Leggi su corriere (Di domenica 2 aprile 2023) Nico Acampora e i suoi ragazzi inaugurano ladia Monza, nella Giornata mondiale dell’, insieme con ilSergio. La «Pizza Articolo 1» dedicata alla Costituzione: «L’Italia è una Repubblica fondata anche sul nostro lavoro»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la n… - Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - repubblica : Giornata dell'autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza, c'è anche Elio con il figlio: 'Sono uno di voi, tutti d… - Dome689 : RT @Open_gol: La visita in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. I ragazzi: «Presidente sei uno di noi» http… - TartariniJacopo : RT @raffaellapaita: “Questo non è solo un esempio, ma un luogo di normalità. Tutti devono avere la possibilità di esprimersi.” Le parole d… -