Autismo | Mattarella a Monza inaugura PizzAut

(Di domenica 2 aprile 2023)(ITALPRESS) – In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’, è statoto a, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio, il secondo ristorantegestito da ragazzi autistici. Si tratta di una nuova tappa del percorso di, che in soli sei anni dalla sua fondazione ha raggiunto e duplicato l’obiettivo. Il capo dello Stato è stato accolto dal fondatore diNico Acampora, dal sindaco diPaolo Pilotto, dal vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone, il presidente della provincia die Brianza Luca Santambrogio e il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano Giovanni Raimondi. All’ingresso il Presidente ha presenziato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la n… - Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - repubblica : Giornata dell'autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza, c'è anche Elio con il figlio: 'Sono uno di voi, tutti d… - liberainfo : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la nuova sede… - andreacoletti4 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la nuova sede… -

14.45: possibilità a tutti "Questo è un luogo non solo di esempio, ma di normalità perché si lavora come tutti fanno. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi. Nessuno è ...A fine pranzo è stata offerta al Capo dello Statouna torta tricolore, con scritto sopra 'Presidente uno di noi'. 'Sono uno di voi, questo per me è un complimento perché sono uno di voi, ...MONZA - In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull', è stato inaugurato a Monza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio, il secondo ristorante PizzAut gestito da ragazzi autistici. Si tratta di una nuova tappa del ...

Autismo, Mattarella «apre» la nuova sede di PizzAut: «Presidente, sei uno di noi» Corriere della Sera

MONZA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato stamani a Monza PizzAut, il ristorante gestito interamente da ragazzi autistici che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassi ..."Adottare" un giovane con disturbi dello spettro autistico per insegnargli l'antico e prestigioso mestiere del pizzaiolo: è l'appello che Luciano Sorbillo, ambasciatore della pizza in Italia e nel mon ...