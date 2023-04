Autismo, le storie delle famiglie: “Costi insostenibili per le attività dei nostri figli. La paura più grande? Per ciò che sarà dopo di noi” (Di domenica 2 aprile 2023) Le famiglie di Giusy e Martina. Due storie accumunate dallo stesso problema: lo spettro dell’Autismo. Una patologia di cui, nonostante la Giornata mondiale, non c’è ancora abbastanza consapevolezza. “Se si conoscesse di più, la gente ci capirebbe”, ha sottolineato Giusy, madre di Samuele, raccontando le difficoltà quotidiane che è costretta ad affrontare. “Noi siamo preoccupati soprattutto per il dopo di noi – racconta Martina, mamma di Alessandro -. Ma non solo. Non ci sono strutture che ci possono aiutare ora e quelle che ci sono le dobbiamo pagare“. Le attività extra scolastiche infatti sono fondamentali per i bambini autistici, ma costose. E insostenibili per molte famiglie. Da qui l’appello unanime delle famiglie: “La Regione ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Ledi Giusy e Martina. Dueaccumunate dallo stesso problema: lo spettro dell’. Una patologia di cui, nonostante la Giornata mondiale, non c’è ancora abbastanza consapevolezza. “Se si conoscesse di più, la gente ci capirebbe”, ha sottolineato Giusy, madre di Samuele, raccontando le difficoltà quotidiane che è costretta ad affrontare. “Noi siamo preoccupati soprattutto per ildi noi – racconta Martina, mamma di Alessandro -. Ma non solo. Non ci sono strutture che ci possono aiutare ora e quelle che ci sono le dobbiamo pagare“. Leextra scolastiche infatti sono fondamentali per i bambini autistici, ma costose. Eper molte. Da qui l’appello unanime: “La Regione ci ...

