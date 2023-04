Aurora Ramazzotti si prende una pausa dai social: “Grazie per i dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo” (Di domenica 2 aprile 2023) Aurora Ramazzotti, è da poco diventata mamma del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza, nato lo scorso 30 maggio in una clinica svizzera a Sorengo. A pochi giorni dal parto, Ramazzotti ha deciso aggiornare i suoi follower su come si sente, fisicamente e mentalmente: “Sto recuperando – scrive – Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”. Nel post, l’influencer condivide il dettaglio della manina del bimbo. La nascita di Cesare ha riempito di gioia i neo genitori, ma anche i nonni e tutti gli amici della coppia, che negli ultimi giorni hanno condiviso la felicità della coppia, dedicando un pensiero al piccolo. “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare” aveva scritto la nonna, Michelle Hunziker. Ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), è da poco diventata mamma del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza, nato lo scorso 30 maggio in una clinica svizzera a Sorengo. A pochi giorni dal parto,ha deciso aggiornare i suoi follower su come si sente, fisicamente e mentalmente: “Sto recuperando – scrive – Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”. Nel post, l’influencer condivide il dettaglio della manina del bimbo. La nascita di Cesare ha riempito di gioia i neo genitori, ma anche i nonni e tutti gli amici della coppia, che negli ultimi giorni hanno condiviso la felicità della coppia, dedicando un pensiero al piccolo. “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare” aveva scritto la nonna, Michelle Hunziker. Ora ...

