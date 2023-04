Aurora Ramazzotti mamma di Cesare | «Sto assaporando questo vento di nuova vita»

(Di domenica 2 aprile 2023) A pochi giorni dalla nascita del suo primo figlio, la neoracconta le sue sensazioni su Instagram e ringrazia per i tanti messaggi. «Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - Luxgraph : Aurora Ramazzotti, la rivelazione: 'Perché ho partorito in Svizzera' - BlackEagle1967 : RT @CinesinBambu: 'È nato #cesare! Auguri!' #auroraramazzotti #Ramazzotti #cesareramazzotti #aurora - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, il dolce TikTok pre-parto poi svela perchè ha partorito in Svizzera -

Sono passati due giorni dalla nascita del figlio die il fidanzato Goffredo Cerza , Cesare . Dopo aver condiviso alcuni selfie post - parto , l'influencer ha pubblicato oggi 1 aprile sul suo profilo TikTok un video in cui monitora il ......importante Come ci si difende dallo skin shaming Qualcosa sta cambiando Donne e giovani i più colpiti Un progetto per i giovani Tra le 'vittime' più famose dello Skin shaming c'è(...è diventata mamma. Dall'unione tra la ragazza 26enne e il compagno Goffredo Cerza è nato Cesare. La gravidanza social, raccontata passo dopo passo a tutti i fedeli follower, si è ...

Aurora Ramazzotti mamma, il figlio Cesare già attaccato dagli haters: «È orrendo...» leggo.it

Durante il video, la figlia di Eros Ramazzotti ha svelato anche ulteriori dettagli riguardanti ... Per la nascita del suo primo figlio, Aurora ha scelto la Clinica Sant'Anna, situata a Sorengo in ...Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare solo da pochi giorni. Con una Instagram stories condivisa nelle prime ore di questa mattina, la figlia di ...