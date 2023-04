Aurora Ramazzotti, la prima dolce dedica al figlio: “Ogni momento è una scoperta” (Di domenica 2 aprile 2023) Promessa mantenuta, Aurora Ramazzotti continua a condividere con i propri fan l’avventura della maternità. Dopo nove mesi d’intensa condivisione e sincerità, la neomamma non ha ancora spento lo smartphone e ha già rivelato, con la solita ironia e una dolcezza tutta nuova, i primi momenti assieme al piccolo Cesare. Dall’abbraccio del papà al selfie sul letto d’ospedale della raggiante e felice mamma. Stamattina, di rientro dalla clinica in Svizzera dove è avvenuto il parto, Aurora Ramazzotti ha postato il primo pensiero da madre, la prima dedica a Cesare, da lei definito il suo migliore amico per sempre e le inedite sensazioni di chi si appresta, con stupore ed emozione, ad accompagnare un nuovo essere umano alla scoperta del ... Leggi su dilei (Di domenica 2 aprile 2023) Promessa mantenuta,continua a condividere con i propri fan l’avventura della maternità. Dopo nove mesi d’intensa condivisione e sincerità, la neomamma non ha ancora spento lo smartphone e ha già rivelato, con la solita ironia e unazza tutta nuova, i primi momenti assieme al piccolo Cesare. Dall’abbraccio del papà al selfie sul letto d’ospedale della raggiante e felice mamma. Stamattina, di rientro dalla clinica in Svizzera dove è avvenuto il parto,ha postato il primo pensiero da madre, laa Cesare, da lei definito il suo migliore amico per sempre e le inedite sensazioni di chi si appresta, con stupore ed emozione, ad accompagnare un nuovo essere umano alladel ...

