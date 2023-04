Aumenta la classe media in Uganda, nuova speranza per lo sviluppo africano (Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr – E’ un dato di fatto che per fermare l’arrivo di immigrati africani in Europa non basta aiutare i Paesi africani a crescere, ma occorre anche che la ricchezza prodotta venga distribuita e che aumenti il numero di persone che fanno parte della classe media. Progressi in questo senso ne sono stati fatti ma ovviamente c’è ancora tantissimo da lavorare. Tuttavia ci sono nazioni africane dove il numero di abitanti che fa parte della classe media sta Aumentando e tra questi è degno di nota l’Uganda. La crescita economica dell’Uganda Con una crescita prevista del 5,9% nel 2023 l’Uganda e’ uno dei paesi africani con il tasso di crescita più elevata ma, ciò che è positivo, è che questa crescita sta diventando più inclusiva visto che un numero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr – E’ un dato di fatto che per fermare l’arrivo di immigrati africani in Europa non basta aiutare i Paesi africani a crescere, ma occorre anche che la ricchezza prodotta venga distribuita e che aumenti il numero di persone che fanno parte della. Progressi in questo senso ne sono stati fatti ma ovviamente c’è ancora tantissimo da lavorare. Tuttavia ci sono nazioni africane dove il numero di abitanti che fa parte dellastando e tra questi è degno di nota l’. La crescita economica dell’Con una crescita prevista del 5,9% nel 2023 l’e’ uno dei paesi africani con il tasso di crescita più elevata ma, ciò che è positivo, è che questa crescita sta diventando più inclusiva visto che un numero ...

