Attraverso la prospettiva di oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo, la mostra offre l’occasione per riflettere sul presente e il futuro dell’arte (Di domenica 2 aprile 2023) Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye omaggia – in occasione dei trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo – l’arte contemporanea e i suoi indiscussi protagonisti, come Anish Kapoor, Lara Favaretto, Cindy Sherman, William Kentridge Damien Hirst… "Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye" guarda le foto Leggi anche › Perugino: per i 500 anni una mostra (e il cinema) gli rendono giustizia ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 aprile 2023) Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye omaggia – in occasione dei trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo – l’arte contemporanea e i suoi indiscussi protagonisti, come Anish Kapoor, Lara Favaretto, Cindy Sherman, William Kentridge Damien Hirst… "Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye" guarda le foto Leggi anche › Perugino: per i 500 anni una(e il cinema) gli rendono giustizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualcap : @Duckerworld @Kirillo51128078 @muenzenberg Esatto. Il tema, allora come oggi, era toglierci definitivamente il Medi… - pRaminghi : In The Father la demenza senile, viene presentata in tutta la sua irrefrenabile degenerazione, attraverso una disor… - KremmerzT : @Favollo2 Spesso mi trovo in TL questo Gimmorisò. Spesso rimango sorpreso delle sue capacità fuori del comune di al… - Messenger2022 : ‘Londra ha un suono percepibile quando guarda la sua prospettiva di fumo dall'alto; un curioso clamore brontolone c… - 0Maanchebasta : @ProVitaFamiglia Proprio non capisco come @ProVitaFamiglia e #CEI possano essere contrari alla nascita di bambini -… -