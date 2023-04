Attentato in Russia: ucciso il blogger nazionalista Tatarsky, critico verso il Cremlino (Di domenica 2 aprile 2023) Mentre la guerra in Ucraina ha ormai superato i 13 mesi di combattimenti ininterrotti, in Russia si è verificato il 2 aprile un Attentato a San Pietroburgo in cui ha perso la vita Vladlen Tatarsky. Si tratta di un blogger nazionalista critico sulla conduzione della guerra contro Kiev da parte di Mosca. Sul piano politico e diplomatico si registra la telefonata del Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al suo omologo, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Blinken ha chiesto il rilascio del giornalista statunitense di origine russa Evan Gershkovich, arrestato a Ekaterinburg nei giorni scorsi con l’accusa di spionaggio di segreti militari. “Su di lui deciderà un tribunale” ha replicato Lavrov. Una foto pubblicata sui social poco prima dell’esplosione nel caffè di San ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023) Mentre la guerra in Ucraina ha ormai superato i 13 mesi di combattimenti ininterrotti, insi è verificato il 2 aprile una San Pietroburgo in cui ha perso la vita Vladlen. Si tratta di unsulla conduzione della guerra contro Kiev da parte di Mosca. Sul piano politico e diplomatico si registra la telefonata del Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al suo omologo, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Blinken ha chiesto il rilascio del giornalista statunitense di origine russa Evan Gershkovich, arrestato a Ekaterinburg nei giorni scorsi con l’accusa di spionaggio di segreti militari. “Su di lui deciderà un tribunale” ha replicato Lavrov. Una foto pubblicata sui social poco prima dell’esplosione nel caffè di San ...

