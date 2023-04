Attentato in Russia, bomba esplode in un bar: morto Vladlen Tatarsky, blogger nazionalista 'vicino a Putin' (Di domenica 2 aprile 2023) Attentato in Russia . Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo , lo Street Bar, vicino all'Università. Lo hanno riferito ... Leggi su leggo (Di domenica 2 aprile 2023)in. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo , lo Street Bar,all'Università. Lo hanno riferito ...

