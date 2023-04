Atp Miami 2023, Sinner battuto in finale: vince Medvedev (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) - Jannik Sinner sconfitto in finale all'Atp Masters 1000 di Miami. Il 21enne azzurro, testa di serie numero 10, si arrende al russo Daniil Medvedev, numero 4 del tabellone, che si impone per 7-5, 6-3 in 1h 35'. Sinner, protagonista di un eccellente stagione sul cemento americano, deve rinviare ancora l'appuntamento con l'ottavo titolo della carriera. IL MATCH - Sinner rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance di Medvedev conservando il primo turno di battuta (1-1). L'azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L'equilibrio domina fino al 6-5 per Medvedev. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) - Janniksconfitto inall'Atp Masters 1000 di. Il 21enne azzurro, testa di serie numero 10, si arrende al russo Daniil, numero 4 del tabellone, che si impone per 7-5, 6-3 in 1h 35'., protagonista di un eccellente stagione sul cemento americano, deve rinviare ancora l'appuntamento con l'ottavo titolo della carriera. IL MATCH -rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance diconservando il primo turno di battuta (1-1). L'azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L'equilibrio domina fino al 6-5 per. ...

