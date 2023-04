Atp Miami 2023 | Sinner battuto in finale | vince Medvedev

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Janniksconfitto inall’Atp Masters 1000 di. Il 21enne azzurro, testa di serie numero 10, si arrende al russo Daniil, numero 4 del tabellone, che si impone per 7-5, 6-3 in 1h 35?., protagonista di un eccellente stagione sul cemento americano, deve rinviare ancora l’appuntamento con l’ottavo titolo della carriera. L’altoatesino per la sesta volta in carriera perde contro. Per il russo, quinto Masters 1000 in carriera e il quarto titolo dell’anno solare dopo Rotterdam, Doha e Dubai.da lunedì tornerà nella top 10 del ranking ATP, al numero 9 del mondo. IL MATCH –rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance diconservando il primo turno di ...

... dalla finale nell'500 di Rotterdam (sconfitta ancora contro Medvedev), dalla prima semifinale italiana a Indian Wells e infine dalla vittoria contro Carlos Alcaraz a, la prima in carriera ...... il tennista azzurro si è arreso di nuovo al russo, perdendo la finale del Master 1000 di. ... E con l'azzurro aveva vinto anche un mese fa a Rotterdam nell'500. Per Medvedev si tratta del ...Niente da fare per Jannik Sinner, ancora troppo forte Daniil Medvedev. L'orso russo conquista il torneoMasters 1000 di, in Florida, battendo in finale il tennista italiano in due set con il punteggio di 7 - 5, 6 - 3 in poco più di 1 ora e mezza di gioco. Per Medvedev, ex leader del ranking, ...

Medvedev in questa finale ottiene 74 punti. Sinner conquista in questo incontro 52 punti. Il tennista altoatesino con Medvedev riesce ad avere una percentuale del 56% di prime. Per quanto riguarda le ...