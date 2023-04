ATP Miami 2023 | Jannik Sinner si arrende in finale alla bestia nera Daniil Medvedev

(Di domenica 2 aprile 2023)resta ancora un tabù per. Sesta sconfitta consecutiva per l’altoatesino, che cede al russo nelladel Masters 1000 di. Il numero cinque del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Perè la seconda sconfitta in unadi un 1000 e sempre a(aveva perso nel 2021 con Hurkacz), mentre perè il quarto torneo vinto in questo impressionante inizio di stagione ed il quinto Masters 1000 della carriera.ha pagato sicuramente la stanchezza della battaglia con Alcaraz, soffrendo molto il caldo e l’umidità in questa. L’azzurro non è mai parso pimpante, chiedendo anche ...

